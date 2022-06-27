В «Зените» сообщили, что предложений по Барриосу нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможный уход полузащитника Вилмара Барриоса.

«Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее сообщалось о том, что колумбийский футболист может перейти в один из европейских клубов, а бразильский «Фламенго» уже сделал предложение по игроку.

28-летний Вилмар Барриос в минувшем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах, в которых смог записать одну результативную передачу в свой актив. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.