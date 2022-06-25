​В «Динамо» допустили, что Овечкин сыграет за клуб ещё

В субботу Александр Овечкин сменит коньки на бутсы и сыграет в футбол за «Динамо». Известный хоккеист выведет «бело-голубых» на товарищескую игру с «Амкалом» в качестве капитана.

Дмитрий Гафин, входящий в состав совета директоров московского клуба, ответил на вопрос, может ли Александр Овечкин снова сыграть за «Динамо» в будущем.

«Это первый матч Овечкина за «Динамо». Единственный он будет или нет, покажет только время», - слова Гафина на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Гафин отметил, что «Динамо» рассматривает футбол не только как спорт, но и как развлекательную индустрию.

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