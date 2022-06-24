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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» опроверг согласование аренды по Алберто с «Коринтиансом»

24 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о возможном переходе нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

«Правда ли, что «Коринтианс» договорился с «Зенитом» о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда», — заявил Медведев «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендует нападающего «Зенита» до июня 2023 года. Зарплата игрока составит примерно 2,1 миллиона евро за год. На следующей неделе Алберто должен пройти медицинское обследование и завершить сделку.  

В минувшем сезоне РПЛ 21-летний игрок принял участие в 11 матчах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Александр Медведев Юри Алберто
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