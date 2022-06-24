ЦСКА отреагировал на бойкот фанатов из-за Fan ID

ЦСКА выступил с заявлением о бойкоте активных болельщиков матчей команды в предстоящем сезоне.

«Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы — наш 12-й игрок!» — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Представители ЦСКА заявили, что с понимаем относятся к такому решению «армейских» поклонников, но футболисты продолжат играть ради болельщиков, которых всегда будут ждать на стадионе.

Ранее о бойкоте заявили фанаты «Спартака» и «Динамо». Напомним, что с начала нового сезона начинает действовать специальный пропуск (Fan ID) для посещения стадиона.