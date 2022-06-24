Московские топ-клубы договорились о спарринге

Московские клубы «Динамо» и «Локомотив» договорились о проведении товарищеского поединка, об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых». Это будет последний спарринг для столичных коллективов перед стартом нового сезона Премьер-лиги.

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «Динамо» стало бронзовым призером, а «железнодорожники» финишировали на шестой строчке.

Старт нового сезона российской Премьер-лиги намечен на 16 июля.