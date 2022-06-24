Полузащитник «Спартака» Мартинс сменил игровой номер

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс принял решение сменить игровой номер.

В прошлом сезоне 25-летний футболист из Люксембурга выступал за московский клуб под 17-м номером, но теперь он перешёл к новичку «Спартака» Антону Зиньковскому. Мартинс же в следующем сезоне будет играть под номером 35.

Напомним, что в прошлом сезоне Кристофер Мартинс провёл в российском чемпионате десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. В активе полузащитника также пять жёлтых карточек. До этого Мартинс выступал за «Янг Бойз».