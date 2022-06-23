Обляков о 10-м номере: «Для меня честь взять эту ответственность на себя»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после того, как 10-й номер перешёл к нему от ушедшего игрока «красно-синих» Алана Дзагоева.

«Для меня это большое событие. 10 - не просто номер, а исключительная ответственность. И для меня честь взять эту ответственность на себя. Я сделаю всё, чтобы оправдать доверие тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков клуба.

В конечном счёте номер остаётся номером, всё определит игра», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

23-летний Обляков перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Уфы». За трансфер полузащитника «армейцы» заплатили 4 миллиона евро. В конце сезона-2021/22 полузащитник Алан Дзагоев объявил о том, что покидает ЦСКА после 14 лет в команде.

Напомним, «армейский» клуб завершил прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Командой руководил Алексей Березуцкий. Летом на этом посту его сменил Владимир Федотов, ранее тренировавший «Сочи».