Защитник ЦСКА рассказал о сложных тренировках Федотова

Молодой защитник московского ЦСКА Вадим Карпов пожаловался журналистам на сложные тренировки нового тренера «армейцев» Владимира Федотова.

Карпов сказал в эфире «Матч ТВ», что Федотов всегда старается поднять игрокам настроение перед утренней тренировкой. Защитник отметил, что по сложности и интенсивности эти тренировки одним из самых сложных, что у него были в карьере.

Напомним, что Владимир Федотов до этого работал с «Сочи» и «Оренбургом». Вадим Карпов в прошлом сезоне на правах арендного соглашения выступал за ивановский «Текстильщик» в рамках ФНЛ.