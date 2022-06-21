Умяров рассказал о том, как Бакаев попрощался со «Спартаком»

Молодой полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал журналистам о том, как Зелимхан Бакаев попрощался с московской командой.

Умяров сказал «Спорт-Экспрессу», что ему стало известно о переходе Бакаева в «Зенит» в ресторане, когда спартаковцы отмечали победу в Кубке России. Полузащитник отметил, что для этого были предпосылки, так как в прессе ходили слухи, но он всё равно был удивлён.

«Я пожелал ему удачи, мы хорошо попрощались», - добавил Умяров.

Напомним, что Зелимхан Бакаев не договорился с руководством московского клуба о новом контракте и на правах свободного агента перешёл в питерский «Зенит».