«Пари Нижний Новгород» хочет приобрести Агаларова

«Пари Нижний Новгород» сделал официальное предложение «Уфе» по нападающему Гамиду Агаларову.

«Матч ТВ» сообщил, что нижегородский клуб заинтересован в подписании контракта с лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Ранее была информация о том, что «Уфа» продаст Агаларова в текущее трансферное окно. Футболистом также интересуются «Зенит» и «Краснодар».

21-летний нападающий Гамид Агаларов в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах, в которых забил 20 мячей и записал в свой актив две голевые передачи с учетом всех турниров.

«Уфа» по итогам сезона вылетела в Футбольную национальную лигу.