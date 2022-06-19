Алдонин считает, что Языджи не остался в ЦСКА из-за высокой трансферной стоимости

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, почему полузащитник Юсуф Языджи не остался в московском клубе.

«Это вопрос цены. Если «Лилль» завышает на него цену, то это нельзя назвать потерей. Многим российским клубам приходится переплачивать за легионеров», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

Экс-полузащитник ЦСКА считает, что перед клубом стоит вопрос цены и качества. Он заявил, что если команде нужно будет переплачивать, то в этом нет никакого смысла.

Напомним, 26-летний Языджи провёл за ЦСКА вторую часть чемпионата России. Он сыграл за «армейцев» 12 матчей, в которых поразил ворота соперников 8 раз и отметился двумя голевыми передачами.