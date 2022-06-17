Погребняк: Бакаев — хороший трансфер

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

Погребняк на официальном YouTube-канале «Зенита» заявил, что переход Бакаева — это хороший трансфер. В матче за Суперкубок России у него будет отличная возможность проявить себя. По словам бывшего футболиста, он никогда не покидал поле, не забив гол в ворота московского «Спартака».

25-летний Бакаев в минувшем сезоне провел 36 матчей за «красно-белых», забил три мяча и сделал восемь голевых передач во всех турнирах. После окончания сезона игрок покинул клуб свободным агентом.