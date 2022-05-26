Изидор рассказал, останется ли в «Локомотиве»

Французский форвард Вильсон Изидор рассказал о своем будущем в московском «Локомотиве».

«Я даже не задумывался о возвращении на родину. Мне не хочется покидать «Локомотив». В клубе мне доверяют, мне нравится местный чемпионат, здесь очень хорошая инфраструктура. Я чувствую себя здесь хорошо. Хотя и трудно играть, зная что не будет еврокубков», - передает слова нападающего RMC Sport.

Контракт Вильсона с московским клубом рассчитан до середины 2026 года. В минувшем сезоне РПЛ форвард отметился семью забитыми мячами в 12 встречах.