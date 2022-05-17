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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» хотят сохранить Боженова и Волкова

17 Мая 2022 • 09:17 Комментировать

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам, что подмосковный клуб хочет сохранить у себя в составе двух футболистов.

Терюшков сказал «Матч ТВ», что подмосковная команда планирует в ближайшее время продлить арендные соглашения с двумя защитниками, а именно с Кириллом Боженовым и Захаром Волковым, права на которых принадлежат «Ростову» и «БАТЭ». Функционер отметил, что переговоры с обоими клубами уже ведутся.

Напомним, что в этом сезоне Боженов провёл в РПЛ 20 матчей. Белорусский защитник Волков же в 11 встречах российского чемпионата забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков Захар Волков Кирилл Боженов
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