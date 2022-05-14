Непомнящий: Не представляю, как можно перейти в другую ассоциацию

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию.

Непомнящий сказал Sport24, что он уже не удивляется ничему, хотя переход в другую конференцию невозможен. Опытный специалист отметил, что его неприятно удивили высказывания президента УЕФА Александера Чеферина, который то дружит с нами, а то довольно легко выбрасывает Россию за борт всех турниров. Экс-тренер «Томи» добавил, что подобные чиновники не должны много болтать.

Напомним, что Чеферин недавно заявил о том, что если РФС уйдёт в Азиатскую конфедерацию, то российский футбол откатится на 100 лет назад.