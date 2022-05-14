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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Файзулин раскритиковал трансферную политику клубов РПЛ

14 Мая 2022 • 10:00 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказался по поводу трансферной политики российских команд.

Файзулин сказал «Матч ТВ», что отечественные клубы в последнее время перестали совершать грамотные точечные приобретения иностранных футболистов. Экс-игрок отметил, что, скорее всего, именно с этим связаны и последние неудачи наших команд в еврокубках, где даже в матчах с клубами из средненьких чемпионатов стало сложно добывать победы.

Напомним, что в следующем сезоне российские команды из-за ситуации на Украине не смогут принять участие в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Виктор Файзулин
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