Экс-спортдиректор «Спартака» сравнил Соболева и Николсона

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался по поводу форвардов «красно-белых» Александра Соболева и Шамара Николсона.

Шикунов сказал «Спорт-Экспрессу», что Николсона нельзя назвать топ-форвардом, хотя у ямайского футболиста есть отличные качества, которые выделяют его на фоне остальных игроков. Менеджер отметил, что если сравнивать Николсона и Соболева, то российский форвард более жёсткий и намного больше работает на команду.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в РПЛ 22 матча и забил пять голов. Николсон в семи поединках отметился тремя забитыми мячами.