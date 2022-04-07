Кутепов очень хочет остаться в «Спартаке»

Российский защитник «Спартака» Илья Кутепов хотел бы продолжить карьеру в московской команде.

По информации «Спорт-Экспресса», 28-летний российский футболист, который продолжает восстанавливаться после травмы, готов пойти на всё для того, чтобы остаться в московском клубе. Напомним, что нынешнее соглашение Кутепова со спартаковцами рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Илья Кутепов провёл в составе столичного клуба в РПЛ лишь четыре поединка. В активе Кутепова есть также три встречи в составе «Спартака-2» в ФНЛ.