Язиджи может вернуться в Турцию

Турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Язиджи может может в ближайшее время вернуться на родину.

По информации Fotospor, в услугах 25-летнего турецкого футболиста заинтересован «Трабзонспор», воспитанником которого Юсуф и является. Представители турецкой команды пытаются уговорить полузащитника покинуть Россию. В переходе Язиджи в «Трабзонспор» также заинтересован главный тренер сборной Турции Штефан Кунц.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Язиджи провёл в РПЛ в составе «армейского» клуба четыре матча и отметился шестью забитыми мячами.