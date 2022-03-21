Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят учебно-тренировочный сбор главной команды страны

Полузащитники Александр Ерохин, Арсен Захарян и форварды Фёдор Смолов и Антон Заболотный не примут участие в учебно-тренировочных сборах сборной России.

Все футболисты пропустят сбор по состоянию здоровья, об этом сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Врач рассказал о том, что Ерохин восстанавливается после ОРВИ в расположении «Зенита». Смолов отпущен в «Динамо» для восстановления после распираторного заболевания.

Заболотный, по согласованию с медицинским штабом ЦСКА, будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Захарян получил ушиб коленного сустава и остался в расположении «Динамо».

Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.