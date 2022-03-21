Деспотович: Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают

Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович в своих социальных сетях написал о том, что у него нет проблем с арбитрами.

Деспотович написал, что хорошим игрокам и тренерам судьи обычно не мешают. Сербский футболист также выложил фотографию, на которой форвард жмёт руку Сергею Карасёву после проигранного матча с питерским «Зенитом».

Напомним, что зимой Деспотович расторг контракт с казанским «Рубином» из-за конфликта с Леонидом Слуцким, который в последнее время очень часто критикует арбитров.