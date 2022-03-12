Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний старший тренер «Химок» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «армейцев» над «Локомотивом» в 21-м туре чемпионата России (2:1).

- Мне матч понравился. Боевая огненная игра, чисто московское дерби. Футбол с обеих сторон был очень интересный, атакующий. Естественно, ЦСКА в конце додавил, использовал свой момент. «Армейцы» заслуженно победили, я считаю. Они превзошли «Локомотив» почти в два раза по ударам и в четыре раза по ударам в створ. Хотя Жемалетдинов имел явный момент при счёте 1:1, и забей он его, всё могло сложиться по-другому. Ну а так в целом ЦСКА был ближе к победе, но «Локомотив» тоже хорошо играл.

- «Армейцы» и у «Нижнего Новгорода» в прошлом туре выиграли на последних минутах. О чём это говорит?

- Во-первых, о том, что команда физически хорошо готова. Во-вторых, выходят равноценные замены и добавляют. А у «Локомотива», как мы знаем, многие пропускают матчи по травмам, по болезням, по другим каким-то моментам. Не зря говорят, что вратарь – это полкоманды. «Железнодорожникам» тяжело без Гилерме, с молодым вратарём на поле. Из-за этого не хватает где-то уверенности, где-то подсказа. Ну и команда чувствует, когда за тобой бетон, оборона уверенней играет. Перед первым голом, наверно, Худякову не хватило опыта отбить в сторону.