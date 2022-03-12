Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «ЦСКА заслужил победу, но забей Жемалетдинов при счёте 1:1, всё могло сложиться по-другому» эксклюзив

12 Марта 2022 • 23:10 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний старший тренер «Химок» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «армейцев» над «Локомотивом» в 21-м туре чемпионата России (2:1).

- Мне матч понравился. Боевая огненная игра, чисто московское дерби. Футбол с обеих сторон был очень интересный, атакующий. Естественно, ЦСКА в конце додавил, использовал свой момент. «Армейцы» заслуженно победили, я считаю. Они превзошли «Локомотив» почти в два раза по ударам и в четыре раза по ударам в створ. Хотя Жемалетдинов имел явный момент при счёте 1:1, и забей он его, всё могло сложиться по-другому. Ну а так в целом ЦСКА был ближе к победе, но «Локомотив» тоже хорошо играл.

- «Армейцы» и у «Нижнего Новгорода» в прошлом туре выиграли на последних минутах. О чём это говорит?

- Во-первых, о том, что команда физически хорошо готова. Во-вторых, выходят равноценные замены и добавляют. А у «Локомотива», как мы знаем, многие пропускают матчи по травмам, по болезням, по другим каким-то моментам. Не зря говорят, что вратарь – это полкоманды. «Железнодорожникам» тяжело без Гилерме, с молодым вратарём на поле. Из-за этого не хватает где-то уверенности, где-то подсказа. Ну и команда чувствует, когда за тобой бетон, оборона уверенней играет. Перед первым голом, наверно, Худякову не хватило опыта отбить в сторону.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал Тула 1:4 Динамо Москва
окончен Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва 3.35 3.25 2.25
13.03  12:00 Урал ... Ахмат 3.15 3.15 2.48
13.03  14:00 Химки ... Сочи 4.90 3.65 1.78
13.03  16:30 Крылья Советов ... Зенит 7.20 4.50 1.48
13.03  19:00 Спартак Москва ... Краснодар 2.65 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
20:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц ответил на вопрос о возвращении «Динамо» в чемпионскую гонку с «Зенитом»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Очень доволен реакцией футболистов после перерыва»
20:01 · Россия. Премьер-лига
«Спортивный принцип уже нарушен, это форс-мажор»: Карпин поддержал решение увеличить количество клубов в РПЛ 3
19:44 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» верят в принятие моратория на вылет в ФНЛ, назвав этот шаг «сохранением футбола» 2
19:37 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» приняли решение по поводу решившего покинуть клуб Пабло
19:23 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России и рассказал о своём продлении контракта с ней 1
19:10 · Россия. ФНЛ
«Кубань» проиграла «Волгарю» у себя дома
19:03 · Россия. Премьер-лига
Фомин реализовал свой 11-й пенальти в РПЛ, не допустив ни одного промаха
18:50 · Россия. Премьер-лига
Самедов высказался о шансах «Спартака» в матче с «Краснодаром»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Кержаков – о возможном моратории на вылет из РПЛ: «Ничего к этому не идёт, есть регламент, наша задача – не вылететь»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва – ЦСКА: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
18:03 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Стараюсь мыслить позитивно, несмотря на то, что в Москве светит фейковое солнце»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Алания» и «Оренбург» одержали победы и продолжили лидировать
17:52 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Казанский раскритиковал предложение ввести мораторий на вылет команд из РПЛ 2
Все новости
Рекомендуем