Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов рассказал, что его удивляет в Семаке

22 Января 2022 • 23:47 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов, который поддерживает питерский «Зенит», поделился своим мнением о главном тренере команды Сергее Семаке.

По словам Орлова для «Спорт-Экспресса», его удивляет менталитет Семака.

«Это что-то новенькое в нашем тренерском деле. Ни на одного советского или российского тренера Семак абсолютно не похож», - поделился своими мыслями Орлов.

Известный комментатор также отметил отсутствие у тренера «Зенита» диктаторских замашек. По мнению Орлова, некоторым тренерам стоило бы поучиться у Семака его корректности.

Наконец, Орлов отметил прогресс Семака как тренера.

«Несмотря на собранные трофеи, Семак не боится менять игру», - сказал Орлов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
22 Января
23:47 · Россия. Премьер-лига
​Орлов рассказал, что его удивляет в Семаке
22:48 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – о будущем Дзюбы: «Для начала пусть пробьётся в основу «Зенита»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела не понимает, зачем Азмун перешёл в «Байер»
22:40 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов: «Азмун перерос РПЛ, но в «Байере» у него будут партнёры не сильнее, чем в «Зените» 1
22:01 · Россия. Премьер-лига
​Букмекеры понизили шансы «Зенита» на чемпионство после новости об уходе Азмуна
21:33 · Россия. Премьер-лига
Боярский отреагировал на уход Азмуна в «Байер» 1
21:32 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на новость о том, что Азмун подписал контракт с «Байером»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Спартака» рассказал о том, как тусовался с гангстерами
21:24 · Россия. Премьер-лига
​Первые слова Азмуна о переходе в «Байер» 3
21:06 · Россия. Премьер-лига
​Дебютный гол Кухты не принёс «Локомотиву» победу в первом матче 2022 года
20:54 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о целях Карпина на сборах «Зенита» 1
20:45 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал о тренировках со старожилами ЦСКА
20:40 · Россия. Премьер-лига
Получают ли комментаторы «Матч ТВ» особенные установки по поводу «Зенита» - Генич ответил
20:27 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался об игроках «Зенита», пропустивших субботний матч
20:10 · Россия. Премьер-лига
​Кухта забил в дебютном матче за «Локомотив», Исидор дебютировал
Все новости
Рекомендуем