​Орлов рассказал, что его удивляет в Семаке

Комментатор Геннадий Орлов, который поддерживает питерский «Зенит», поделился своим мнением о главном тренере команды Сергее Семаке.

По словам Орлова для «Спорт-Экспресса», его удивляет менталитет Семака.

«Это что-то новенькое в нашем тренерском деле. Ни на одного советского или российского тренера Семак абсолютно не похож», - поделился своими мыслями Орлов.

Известный комментатор также отметил отсутствие у тренера «Зенита» диктаторских замашек. По мнению Орлова, некоторым тренерам стоило бы поучиться у Семака его корректности.

Наконец, Орлов отметил прогресс Семака как тренера.

«Несмотря на собранные трофеи, Семак не боится менять игру», - сказал Орлов.