Семак высказался об игроках «Зенита», пропустивших субботний матч

В субботу на зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» из Болгарии – 2:2. Ряд игроков пропустили матч, и Сергей Семак высказался об их состоянии.

«Посмотрим, кто сможет сыграть. Алип [находящийся на просмотре в «Зените» игрок «Кайрата» - прим.], Ракицкий, Караваев и Кержаков потихоньку работают. Посмотрим. Может быть, к нам в следующей игре присоединится кто-то из тех, кого сегодня не было», - слова Семака приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Следующий матч на сборе «Зенит» проведёт во вторник, 25 января. Команда Сергея Семака сыграет против словацкой «Жилины».