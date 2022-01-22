Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался об игроках «Зенита», пропустивших субботний матч

22 Января 2022 • 20:27 Комментировать

В субботу на зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» сыграл вничью с «Ботевом» из Болгарии – 2:2. Ряд игроков пропустили матч, и Сергей Семак высказался об их состоянии.

«Посмотрим, кто сможет сыграть. Алип [находящийся на просмотре в «Зените» игрок «Кайрата» - прим.], Ракицкий, Караваев и Кержаков потихоньку работают. Посмотрим. Может быть, к нам в следующей игре присоединится кто-то из тех, кого сегодня не было», - слова Семака приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Следующий матч на сборе «Зенит» проведёт во вторник, 25 января. Команда Сергея Семака сыграет против словацкой «Жилины».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
21:24 · Россия. Премьер-лига
​Первые слова Азмуна о переходе в «Байер»
21:06 · Россия. Премьер-лига
​Дебютный гол Кухты не принёс «Локомотиву» победу в первом матче 2022 года
20:54 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о целях Карпина на сборах «Зенита»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал о тренировках со старожилами ЦСКА
20:40 · Россия. Премьер-лига
Получают ли комментаторы «Матч ТВ» особенные установки по поводу «Зенита» - Генич ответил
20:27 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался об игроках «Зенита», пропустивших субботний матч
20:10 · Россия. Премьер-лига
​Кухта забил в дебютном матче за «Локомотив», Исидор дебютировал
19:56 · Россия. Премьер-лига
Сазонов мог перейти в «Эспаньол», но выбрал «Динамо»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой вспомнил победу «Зенита» над «Спартаком» со счётом 7:1
19:41 · Россия. ФНЛ
​Собянин назвал сроки реконструкции стадиона имени Стрельцова и показал видео видео
18:40 · Россия. Премьер-лига
В агентстве, представляющем Алберто, прокомментировали информацию о «Фиорентине» и «Зените» эксклюзив
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Жиго приступил к тренировкам – защитник приехал на сборы «Спартака» позже
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
17:55 · Россия. Премьер-лига
Сколько денег было в кошельке Быстрова, сколько раз смотрел своё видео: о чём спрашивают Дзюбу болельщики
17:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба почувствовал в потасовке, ​«Зенит» сыграл вничью на сборе 1
Все новости
Рекомендуем