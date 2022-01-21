«Спартак» объявил о пополнении в своих рядах. На страницах своего официального сайта «красно-белые» сообщают о подписании контракта с хавбеком Данилом Пруцевым. 21-летний игрок расписался в трудовом соглашении, которое рассчитано до завершения сезона 2025/2026.

Ранее Данил Пруцев выступал за «Крылья Советов». В сезоне 2021/2022 полузащитник провёл за самарцев 19 матчей в чемпионате и национальном кубке. Результативными действиями Пруцев в этих играх не отмечался.

Отметим, что после первой части чемпионата «Спартак» располагается только на девятой позиции в турнирной таблице.