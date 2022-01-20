​Калиниченко вспомнил, как в «Спартаке» сожгли коня перед дерби с ЦСКА

Поигравший за московский «Спартак» Максим Калиниченко в ходе интервью для YouTube-канала Глеба Чернявского вспомнил, как перед дерби с ЦСКА в расположении команды сжигали плюшевого коня.

«Это придумал, по-моему, Бояра [Денис Бояринцев]. Он придумал, он же и сжёг. Но не помогло. Наверное, был маленький конь. Сожгли тогда плюшевую игрушку.

Как мы отреагировали? Со смехом. Это расслабило, сбросило напряжение. Если бы выиграли, то жгли бы коней перед каждым дерби. И не только плюшевых (смеётся), - высказался Калиниченко.

Напомним, что Максим Калиниченко защищал цвета «Спартака» в период с 2000 по 2008 год.