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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газизов рассказал о готовности позвать Кокорина в «Уфу»

06 Декабря 2021 • 19:42 Комментировать

За десять месяцев в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл всего лишь восемь матчей, в которых ничем не запомнился. Ходят слухи, что «фиалки» зимой готовы разорваться контракт с российским футболистом, если им не удастся пристроить его в аренду.

Между тем, Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», рассказал «Спорт-Экспрессу» о готовности позвать Кокорина в клуб. Впрочем, Газизов не считает, что такой переход возможен, поскольку уфимцы не потянут контракт Кокорина по финансам.

Газизов, который в своё время организовывал переход Кокорина в «Спартак», подчеркнул, что до сих пор считает Александра футболистом высокого уровня.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Уфа Шамиль Газизов
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