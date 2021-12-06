​Газизов рассказал о готовности позвать Кокорина в «Уфу»

За десять месяцев в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл всего лишь восемь матчей, в которых ничем не запомнился. Ходят слухи, что «фиалки» зимой готовы разорваться контракт с российским футболистом, если им не удастся пристроить его в аренду.

Между тем, Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», рассказал «Спорт-Экспрессу» о готовности позвать Кокорина в клуб. Впрочем, Газизов не считает, что такой переход возможен, поскольку уфимцы не потянут контракт Кокорина по финансам.

Газизов, который в своё время организовывал переход Кокорина в «Спартак», подчеркнул, что до сих пор считает Александра футболистом высокого уровня.