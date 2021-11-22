​Кузяев начал тренироваться в общей группе

В скором времени хавбек Далер Кузяев сможет помочь «Зениту» на футбольном поле. 28-летний футболист уже возобновил тренировки в общей группе. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на слова отца футболиста – Адьяма Кузяева.

Далер Кузяев в последний раз играл за «Зенит» 20 октября в домашней игре Лиги чемпионов против «Ювентуса». С тех пор полузащитник числится в лазарете. Ожидалось, что он будет готов после ноябрьской паузы на матчи сборных, но процесс восстановления затянулся.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 23 ноября. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов питерцы сыграют против «Мальмё».