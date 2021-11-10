​Яя Туре рассказал об особенностях жизни в Чечне

Яя Туре ныне работает в тренерском штабе грозненского «Ахмата». Ивуариец стал героем нового выпуска на канале Нобеля Арустамяна в YouTube. Среди прочего, Туре рассказал об особенностях жизни в Чечне.

Туре отметил, что он хотел бы изменить мнение Европы по поводу Чечни, ведь на Западе считают, что в этом регионе нарушаются права человека.

При этом Туре отметил, что в Чечне существуют более строгие правила по сравнению со многими другими уголками планеты. Яя рассказал о случае, когда он хотел обнять девушку перед совместным фото.

- Хотел обнять девушку, но мне запретили. Так делают в Европе, так можно сделать в Дубае, но здесь с этим строже. Такие правила, нужно привыкать, - сказал Туре.