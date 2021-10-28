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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: Не думал, что у Кейна выйдет в футбол играть

28 Октября 2021 • 22:06 Комментировать

Бывший игрок «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как взаимодействовал на поле с форвардом Гарри Кейном. 

Павлюченко помнит Гарри ещё совсем молодым. Англичанину было лет 17-18. Роман вспомнил, что молодой нападающий тогда вообще не мог даже попасть по мячу. Теперь же форвард в полном порядке.

«Не думал, что у Кейна выйдет в футбол играть. Он даже по мячу не попадал как следует. Но упорная работа на тренировках дала плоды», - заявил Павлюченко на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Напомним, ранее Павлюченко поругался с комментатором Дмитрием Губерниевым.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Роман Павлюченко Гарри Кейн
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