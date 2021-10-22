Гогуа собирается расторгнуть контракт с ЦСКА

27-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа планирует покинуть московский ЦСКА, об этом рапортует Metaratings.

По сведениям журналистов, африканский футболист в ближайшие дни собирается провести переговоры с руководством «армейского» клуба о досрочном расторжении трудового соглашения.

Седрик перебрался в московский гранд из «Тамбова» в 2019 году. Стороны заключили контракт на четыре сезона.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Гогуа выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор». Защитник принял участие в 22 поединках, в которых получил восемь желтых карточек и один раз был удален.