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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогуа собирается расторгнуть контракт с ЦСКА

22 Октября 2021 • 10:35 Комментировать

27-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа планирует покинуть московский ЦСКА, об этом рапортует Metaratings.

По сведениям журналистов, африканский футболист в ближайшие дни собирается провести переговоры с руководством «армейского» клуба о досрочном расторжении трудового соглашения.

Седрик перебрался в московский гранд из «Тамбова» в 2019 году. Стороны заключили контракт на четыре сезона.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Гогуа выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор». Защитник принял участие в 22 поединках, в которых получил восемь желтых карточек и один раз был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Седрик Гогуа
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