«Урал» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался относительно работы бригады арбитров во вчерашнем матче чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА. Хозяева остались недовольны решением судьи в первом тайме, когда тот не поставил пенальти за игру рукой в штрафной площади «армейцев».

В интервью «Спорт-экспрессу» Хачатурянц заявил, что «Урал» обратится с жалобой в ЭСК по данному эпизоду. Решение будет принято по итогам заседания комитета.

Напомним, что встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Чидера Эджуке в начале второго тайма.