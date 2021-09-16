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Премьер-лига

​Мележиков раскритиковал бывшего спортивного директора «Спартака»

16 Сентября 2021 • 23:50 Комментировать

Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака», раскритиковал бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова. Последний, как известно, резко ушёл со своей должности в августе.

Мележиков отметил, что спортивный департамент во главе с Поповым завалил свою работу.

«Сборы начались, а игроков не было. Дальше вы знаете – спортивный директор фактически сбежал», - высказался Мележиков в интервью для sport24.

Также Евгений Мележиков отметил, что ответный телеграм-канал Дмитрия Попова, посредством которого он после ухода с должности вёл словесную войну с Заремой Салиховой, повлиял на клуб.

«Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу», - сказал руководитель «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Попов Евгений Мележиков
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