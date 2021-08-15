Экс-защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнюю ничью «железнодорожников» в матче с «Зенитом» (1:1).

- Результат закономерен. В матче двух лидеров фееричная игра получается не так часто. Может, «Зенит» имел небольшое преимущество по каким-то опасным моментам, но в целом по игре не скажешь, что одна команда была сильнее другой. «Зенит» всё равно забил гол, несмотря на удаление. Значит, красная карточка Кузяева несильно повлияла на команду питерцев. Отсутствие Дзюбы с первых минут непривычно, и пока мы видим, что «Зенит» не одержал победу без Артёма.

Что касается «Локомотива», то он сейчас устаканивается после нервного начала сезона, когда вокруг клуба было много слухов о резкой распродаже футболистов после изменений в руководстве. Сейчас команда постепенно возвращается на свою стабильную железнодорожную колею и движется дальше. А у «Зенита», отмечу, классно сыграл Малком, проделавший большой объём работы, исполнявший техничные обводки, дриблинг и так далее. Если Малком продолжит в том же духе, это будет хорошее подспорье для «Зенита».