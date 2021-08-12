Сможет ли Дани Алвес удержать звание самого титулованного футболиста мира?

Олимпийские игры в Токио завершились несколько дней назад. Вероятно, что в СМИ ещё бы обсуждались итоги прошедших Игр, но в дело вмешался Лионель Месси, приковавший к себе практически всё внимание. Однако обойти стороной его бывшего одноклубника по «Барселоне» Дани Алвеса было бы неправильно. Победа сборной Бразилии на олимпийском футбольном турнире принесла в копилку южноамериканцев одну из семи золотых медалей, но для самого 38-летнего защитника стала 43-й в карьере. Больше титулов в мире футбола не выигрывал никто! Где же Месси, спросите Вы? Давайте взглянем на ТОП-5 самых титулованных футболистов мира.

Херард Пике (34 года, «Барселона», Испания, 35 трофеев)

Открывает пятерку лучших защитник «Барселоны» Херард Пике. Да и сразу оговоримся, что у всех наших представителей есть каталонское прошлое. И это неудивительно, «Барселона» выигрывала по шесть турниров за год (2009), несколько раз делала «золотой хет-трик» (2008-09, 2014-15), одерживая победы в чемпионате, кубке и Лиге Чемпионов. И все эти успехи Пике делил вместе с клубом. Кроме того, он выигрывал АПЛ, Суперкубок Англии, а также главный клубный трофей Старого Света в составе «Манчестер Юнайтед». Добавим к этому звание чемпиона мира (2010) и Европы (2008), получим 35 трофеев Херарда.

Максвелл (39 лет, завершил карьеру, Бразилия, 37 трофеев)

Завершивший карьеру бразилец Максвелл за три сезона в «Барселоне» успел выиграть 10 трофеев! Максвелл Шеррер Кабелино Андраде грех жаловаться на свою карьеру. Где бы он не играл («Аякс», «Интер», ПСЖ), он непременно брал чемпионские звания. Даже с «Крузейро» на старте своей карьеры умудрился выиграть Кубок Бразилии. А если бы ещё и в национальной сборной сложилось все более удачнее, то быть защитнику главным конкурентом Дани Алвесу. Но пока у Максвелла все шансы на то, чтобы выпасть из тройки самых титулованных игроков. И причина в нём…

Лионель Месси (34 года, ПСЖ, Аргентина, 37 трофеев)

Десятикратный чемпион Испании, новоиспечённый обладателей Кубка Америки едет за очередными трофеями во Францию. С учётом собранного в ПСЖ состава уже в ближайший год копилка трофеев аргентинца может пополниться на три, а то и более награды. Однако самый важный шаг Месси предстоит сделать в национальной команде, вместе с которой в Катаре Лионель постарается взять самый важный для себя трофей в жизни.

Андрес Иньеста (37 лет, «Виссел Кобе», Испания, 39 трофеев)

Всего на один трофей в составе «Барселоны» меньше у Иньесты. Зато он успел выиграть дважды европейский чемпионат, мундиаль, а также становился чемпионом Европы среди юношей до 16 и до 19 лет. Пока не хватает звания чемпиона Японии, но Кубок и Суперкубок «страны восходящего солнца» «иллюзионист» уже заработал.

Дани Алвес («Сан-Паулу», Бразилия, 43 трофея)

Обладателей золотой олимпийской медали Токио, двухкратный чемпион Кубка Конфедераций и Кубка Америки. Чемпионат Мира Дани Алвесу покорился только на молодёжном уровне (2003 год). А дальше звания победителя всевозможных турниров в составе «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса», ПСЖ. На старте карьеры защитник выиграл три трофея с бразильским клубом «Байя», на закате с «Сан-Паулу». Похоже, что до 45 «побед» довести дело 38-летнему бразильцу будет тяжёло, но возможно. Титул чемпиона Мира по-прежнему на кону…

Почти все наши герои друзья вне футбольного поля. Два европейца, оба испанцы, и три южноамериканца, один аргентинец и два бразильца. Невероятный талант привёл каждого в лучшие клубы мира, с которыми им удалось выиграть трофеи благодаря своей работоспособности и удаче. Наибольший потенциал у Месси. Если фортуна не отвернётся от главного ньюсмейкера последних дней, то покорить его рекорды по количеству титулов будет очень сложно…

Константин Лицин