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Россия. Премьер-лига

Сможет ли Дани Алвес удержать звание самого титулованного футболиста мира

12 Августа 2021 • 07:23 Комментировать
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Олимпийские игры в Токио завершились несколько дней назад. Вероятно, что в СМИ ещё бы обсуждались итоги прошедших Игр, но в дело вмешался Лионель Месси, приковавший к себе практически всё внимание. Однако обойти стороной его бывшего одноклубника по «Барселоне» Дани Алвеса было бы неправильно. Победа сборной Бразилии на олимпийском футбольном турнире принесла в копилку южноамериканцев одну из семи золотых медалей, но для самого 38-летнего защитника стала 43-й в карьере. Больше титулов в мире футбола не выигрывал никто! Где же Месси, спросите Вы? Давайте взглянем на ТОП-5 самых титулованных футболистов мира.
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Херард Пике (34 года, «Барселона», Испания, 35 трофеев)

Открывает пятерку лучших защитник «Барселоны» Херард Пике. Да и сразу оговоримся, что у всех наших представителей есть каталонское прошлое. И это неудивительно, «Барселона» выигрывала по шесть турниров за год (2009), несколько раз делала «золотой хет-трик» (2008-09, 2014-15), одерживая победы в чемпионате, кубке и Лиге Чемпионов. И все эти успехи Пике делил вместе с клубом. Кроме того, он выигрывал АПЛ, Суперкубок Англии, а также главный клубный трофей Старого Света в составе «Манчестер Юнайтед». Добавим к этому звание чемпиона мира (2010) и Европы (2008), получим 35 трофеев Херарда.

Максвелл (39 лет, завершил карьеру, Бразилия, 37 трофеев)

Завершивший карьеру бразилец Максвелл за три сезона в «Барселоне» успел выиграть 10 трофеев! Максвелл Шеррер Кабелино Андраде грех жаловаться на свою карьеру. Где бы он не играл («Аякс», «Интер», ПСЖ), он непременно брал чемпионские звания. Даже с «Крузейро» на старте своей карьеры умудрился выиграть Кубок Бразилии. А если бы ещё и в национальной сборной сложилось все более удачнее, то быть защитнику главным конкурентом Дани Алвесу. Но пока у Максвелла все шансы на то, чтобы выпасть из тройки самых титулованных игроков. И причина в нём…

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Лионель Месси (34 года, ПСЖ, Аргентина, 37 трофеев)

Десятикратный чемпион Испании, новоиспечённый обладателей Кубка Америки едет за очередными трофеями во Францию. С учётом собранного в ПСЖ состава уже в ближайший год копилка трофеев аргентинца может пополниться на три, а то и более награды. Однако самый важный шаг Месси предстоит сделать в национальной команде, вместе с которой в Катаре Лионель постарается взять самый важный для себя трофей в жизни.

Андрес Иньеста (37 лет, «Виссел Кобе», Испания, 39 трофеев)

Всего на один трофей в составе «Барселоны» меньше у Иньесты. Зато он успел выиграть дважды европейский чемпионат, мундиаль, а также становился чемпионом Европы среди юношей до 16 и до 19 лет. Пока не хватает звания чемпиона Японии, но Кубок и Суперкубок «страны восходящего солнца» «иллюзионист» уже заработал.

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Дани Алвес («Сан-Паулу», Бразилия, 43 трофея)

Обладателей золотой олимпийской медали Токио, двухкратный чемпион Кубка Конфедераций и Кубка Америки. Чемпионат Мира Дани Алвесу покорился только на молодёжном уровне (2003 год). А дальше звания победителя всевозможных турниров в составе «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса», ПСЖ. На старте карьеры защитник выиграл три трофея с бразильским клубом «Байя», на закате с «Сан-Паулу». Похоже, что до 45 «побед» довести дело 38-летнему бразильцу будет тяжёло, но возможно. Титул чемпиона Мира по-прежнему на кону…

Почти все наши герои друзья вне футбольного поля. Два европейца, оба испанцы, и три южноамериканца, один аргентинец и два бразильца. Невероятный талант привёл каждого в лучшие клубы мира, с которыми им удалось выиграть трофеи благодаря своей работоспособности и удаче. Наибольший потенциал у Месси. Если фортуна не отвернётся от главного ньюсмейкера последних дней, то покорить его рекорды по количеству титулов будет очень сложно…

Константин Лицин

Сможет ли Дани Алвес удержать звание самого титулованного футболиста мира?
Да Нет, его опередит Лионель Месси Нет, его опередит кто-то другой
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Барселона Лионель Месси Манчестер Юнайтед Дани Алвес Андрес Иньеста ПСЖ Херард Пике Максвелл
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