Бывший наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от гостевого матча московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». На прошлой неделе в домашней встрече российская команда уступила португальской со счётом 0:2.

- Я верю в «Спартак». Я иду от обратного – многие, наоборот, считают, что «Спартак» проиграет. Может, так оно и случится, поскольку «Бенфика» объективно на порядок выше по всем показателям. Но бывает и так, что ты подбрасываешь монету, а она падает ребром. Редко, но бывает. Поэтому будем надеяться, что «Спартаку» против «Бенфики» повезёт, и он пройдёт дальше.

Стал ли «Спартак» разобранным из-за скандалов вокруг него в последнее время? Здесь не всё так однозначно. Иногда скандалы не разъединяют, а объединяют команду. Знаете выражение «давай будем дружить против другого»? Так что скандалы вполне могут пойти «Спартаку» на пользу.