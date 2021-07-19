Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера

19 Июля 2021, 12:19,

Московский ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «и.о.», - гласит сообщение на официальном сайте «армейского» коллектива.

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Однако спустя некоторое время эта новость была опровергнута.

Московский клуб неудачно выступил в минувшем сезоне чемпионата России. ЦСКА под руководством Ивицы Олича финишировал лишь на шестой позиции, впервые за долгое время оставшись без еврокубков.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
19 Июля 2021, 13:32

Шапито из Спартака переехал в конюшню))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола