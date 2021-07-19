Московский ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «и.о.», - гласит сообщение на официальном сайте «армейского» коллектива.

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Однако спустя некоторое время эта новость была опровергнута.

Московский клуб неудачно выступил в минувшем сезоне чемпионата России. ЦСКА под руководством Ивицы Олича финишировал лишь на шестой позиции, впервые за долгое время оставшись без еврокубков.