​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, кто может возглавить сборную России, о чём договорились Лионель Месси с «Барселоной», и какой громкий трансфер готов осуществить для «Челси» Роман Абрамович. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый тренер сборной России

Станислав Черчесов ушёл, и РФС теперь ищет нового специалиста для сборной. План Союза состоит в том, чтобы главная команда страны получила рулевого до старта нового чемпионата России, то есть в ближайшие семь дней. Учитывая сроки, РФС смотрит главным образом в сторону тренеров, которые находятся без работы. Поговаривают, что сборную России с высокой долей вероятности примет Курбан Бердыев. Опытный специалист получит не очень долгий контракт. По слухам, речь идёт о трудовом договоре до конца 2022 календарного года. Дальше всё будет зависеть от результатов – сборная должна попасть на чемпионат мира и хорошо там выступить.

ЦСКА и вакцинация

На днях появилась информация, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались проходить процедуру вакцинации от коронавируса. В клубе оперативно опровергли эти сообщения, причём сказали интересную деталь: у 85% футболистов наблюдается высокий уровень антител. Это заявление породило слухи о том, что в ЦСКА в недавнем прошлом многие игроки переболели коронавирусом. При этом клуб неоднократно опровергал сообщения о заражении того или иного своего футболиста.

Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет

Лионель Месси остаётся в «Барселоне». На неделе испанские СМИ раздобыли информацию о том, что аргентинский футболист уже договорился о новом контракте. Любопытно, что контракт этот будет рассчитан на пять лет, а не на два, как сообщалось ранее. При этом в 2023 году Месси якобы при желании сможет уйти без выплаты компенсации. Также появлялась информация о том, что Лео согласился пойти на сокращение заработной планы на 50%, учитывая проблемы «Барселоны» с финансами.

Влашич может застрять в ЦСКА

Бытует мнение, что Никола Влашич перерос уровень чемпионата России и должен сделать шаг на повышение. На неделе СМИ активно писали о возможном переходе хорвата в «Милан». По слухам, Евгению Гинеру на этот счёт лично звонил генеральный директор итальянского клуба Иван Газидис. Впрочем, переговоры получаются сложными. Поговаривают, что позиция ЦСКА твёрдая: клуб готов только продать Влашича прямо сейчас за 35 миллионов евро. «Милан» же предпочитает арендовать хорватского хавбека с правом выкупа в конце сезона. При этом «россонери» якобы не хотят, что опция выкупа была обязательной.

Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер

Роман Абрамович хочет, чтобы «Челси» этим летом осуществил действительно громкий трансфер. Если верить слухам, российский владелец лондонского клуба готов вложить 175 миллионов евро в трансфер Эрлинга Холанна. По сегодняшним меркам это очень высокая сумма. Впрочем, «Боруссия» настроена сохранить игрока в своих рядах на следующий сезон. При этом, как сообщали инсайдеры, дортмундцы готовы рассмотреть предложение по Холанну этим летом, если в финансовом плане предложение будет «сумасшедшим».