Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Тарханов: «Считаю, что у нас над датчанами даже преимущество есть»

21 Июня 2021, 14:25,

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании.

«Фаворита в этом матче нет, будут встречаться две равные команды. Единственное, Дания играет у себя, и наших зрителей не допустили. Но я не думаю, что это слишком влияет на расклад сил. Считаю, что у нас даже преимущество есть: у нас есть три очка, а у них очков нет. Мы должны все-таки выходить не такими напряжёнными, потому что если наши выйдут напряжённые, то будет много ошибок. Мы должны вынудить ошибиться датчан, у них напряжение сильнее, им нужна лишь победа, а нас устраивает и ничья.

Скорее всего, мы будем играть вторым номером. Дании надо выигрывать, и она будет атаковать большими силами. Мы будем больше искать свои шансы  на контратаках.

Насколько значима потеря Жиркова при позиционной обороне? Возможно, Кудряшов сможет выйти на эту позицию. Сегодня должна быть надежность в обороне, ошибаться нельзя. Естественно, нужно и атаковать, потому что только обороняться - это очень тяжело, и это всегда приводит к ошибкам. А когда ты организованно обороняешься и выходишь в атаку, то есть шансы на выигрыш», - сказал Тарханов.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Александр Тарханов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
20.06.2021 Швейцария – Турция. Гол Шердана Шакири. ЕВРО-2020
20.06.2021 Швейцария – Турция. Гол Шердана Шакири. ЕВРО-2020
1 1
20.06.2021 Италия – Уэльс. Гол Маттео Пессины. ЕВРО-2020
20.06.2021 Италия – Уэльс. Гол Маттео Пессины. ЕВРО-2020
1 2
19.06.2021 Испания – Польша. Гол Роберта Левандовского. ЕВРО-2020
19.06.2021 Испания – Польша. Гол Роберта Левандовского. ЕВРО-2020
1 1
19.06.2021 Португалия - Германия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
19.06.2021 Португалия - Германия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
1 1
19.06.2021 Венгрия - Франция. Аттила Фиола открывает счет. ЕВРО-2020
19.06.2021 Венгрия - Франция. Аттила Фиола открывает счет. ЕВРО-2020
1 1
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей