Тарханов: «Считаю, что у нас над датчанами даже преимущество есть»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании.

«Фаворита в этом матче нет, будут встречаться две равные команды. Единственное, Дания играет у себя, и наших зрителей не допустили. Но я не думаю, что это слишком влияет на расклад сил. Считаю, что у нас даже преимущество есть: у нас есть три очка, а у них очков нет. Мы должны все-таки выходить не такими напряжёнными, потому что если наши выйдут напряжённые, то будет много ошибок. Мы должны вынудить ошибиться датчан, у них напряжение сильнее, им нужна лишь победа, а нас устраивает и ничья.

Скорее всего, мы будем играть вторым номером. Дании надо выигрывать, и она будет атаковать большими силами. Мы будем больше искать свои шансы на контратаках.

Насколько значима потеря Жиркова при позиционной обороне? Возможно, Кудряшов сможет выйти на эту позицию. Сегодня должна быть надежность в обороне, ошибаться нельзя. Естественно, нужно и атаковать, потому что только обороняться - это очень тяжело, и это всегда приводит к ошибкам. А когда ты организованно обороняешься и выходишь в атаку, то есть шансы на выигрыш», - сказал Тарханов.

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