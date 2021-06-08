«Ривер Плейт» не готов выкупить Дриусси

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси этим летом не окажется в «Ривер Плейт».

«Красно-белый» коллектив хотел бы взять Дриусси в аренду, но питерцы учитывают, что в следующем сезоне контракт форварда истечёт, поэтому он может бесплатно покинуть команду. Так что «Зенит» рассчитывает продать футболиста, а не отдать в аренду. Как передаёт TyC Sports, на этом диалог между клубами можно считать завершённым.

Дриусси пришёл в «Зенит» в 2017 году. За это время аргентинец провёл в России 94 игры, отличившись 21 раз. Дриусси стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.