Брага: «Ганчаренко – лучший вариант для «Краснодара», но это только первая часть паззла»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «Краснодара» Виктора Ганчаренко.

- «Краснодару» нужен специалист, имеющий опыт работы с молодёжью и не только. Ганчаренко именно такой тренер, хоть и не возрастной. В этом сезоне у «Краснодара» уже нет никаких амбиций, но ему надо строить новую команду на будущее. Закончить сезон на двенадцатом или десятом месте, особой разницы нет, зато есть время поработать на перспективу следующего сезона. Тренерский штаб – это, конечно, важная часть паззла, но у «быков» намечаются ещё и большие изменения в составе. В следующем сезоне клуб начнёт новый цикл.

Сейчас для «Краснодара» нет лучшего варианта, чем Ганчаренко. Я не считаю, что он работал в ЦСКА плохо, но, наверное, просто пришло такое время, когда и ему, и «армейскому» клубу полезнее было расстаться друг с другом. Тем более после того как Ганчаренко уже пытался уйти летом. А сейчас перспективы ЦСКА при Оличе туманнее, чем перспективы «Краснодара» при Ганчаренко. Пока неизвестно, что может дать Олич, который раньше не был главным тренером, а Ганчаренко имеет опыт в работе с молодыми, на периферии и даже в городе Краснодаре.

По-моему, Ганчаренко подходит под стиль и идеологию «Краснодара», и клуб рискует несильно, однако футбол – это не математика. Не факт, что Ганчаренко обязательно приведёт «Краснодар» к успеху, но по крайней мере это хорошее начало для нового цикла. Следующий шаг – обновление состава. В команде должны быть те футболисты, которые реально хотят за неё играть, а не просто выполняют свои контрактные обязательства.

Про Мусаева я не говорю, что он плохой тренер. В «Краснодаре» был его первый опыт на взрослом уровне. Начал он неплохо, но потом не смог создать что-то хорошее своё. Несмотря на то, что «Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, клуб стал регрессировать. Молодые тренерам всегда сложно начинать сразу с топ-клубов, это хорошо видно на примере победителей чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии. И наоборот: успехи делают те из них, которые начинали тренерскую карьеру в маленьких клубах и шли шаг за шагом. Тренер не может узнать всё сразу, здесь надо учиться, нужные знания не постичь мгновенно.