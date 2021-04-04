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​«Краснодар» объявил об отставке Мусаева

04 Апреля 2021, 10:53,

Воскресным утром «Краснодар» опубликовал заявление на своём официальном сайте. Клуб объявил об отставке Мурада Мусаева с должности главного тренера команды. В заявлении подчёркивается, что тридцатисемилетний специалист подал в отставку по собственному желанию, а руководство клуба лишь пошло навстречу.

Имя нового тренера «Краснодар» обещает назвать в ближайшие дни.

Напомним, в субботу «Краснодар» провалил домашний матч против «Ахмата», пропустив пять безответных мячей.  На текущий момент «быки» занимают только десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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