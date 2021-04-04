​«Краснодар» объявил об отставке Мусаева

Воскресным утром «Краснодар» опубликовал заявление на своём официальном сайте. Клуб объявил об отставке Мурада Мусаева с должности главного тренера команды. В заявлении подчёркивается, что тридцатисемилетний специалист подал в отставку по собственному желанию, а руководство клуба лишь пошло навстречу.

Имя нового тренера «Краснодар» обещает назвать в ближайшие дни.

Напомним, в субботу «Краснодар» провалил домашний матч против «Ахмата», пропустив пять безответных мячей. На текущий момент «быки» занимают только десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.