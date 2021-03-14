​В «Спартаке» сообщили новую информацию о травме Ларссона

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14 Марта 2021, 14:37,
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Появилась обновлённая информация о состоянии форварда «Спартака» Джордана Ларссона, который был заменён в матче против «Динамо» в субботу. Как сообщает Telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на представителя московского клуба Антона Фетисова, у Ларссона было выявлено повреждение приводящих мышц.
Что касается Виктора Мозеса, то нигерийскому футболисту предстоит пройти обследование в понедельник. Мозес тоже был заменён в московском дерби по причине травмы.
Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» с результатом 2:1, благодаря чему поднялся на вторую позицию в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес, Джордан Ларссон