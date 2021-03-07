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Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой в «Спартаке»

07 Марта 2021, 22:59,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросе о должности Заремы Салиховой в клубе.

«Она моя жена. Я же не спрашиваю вас про ваших жен, ребята», - цитирует Федуна sport24.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Салихова оказывает серьёзное влияние на некоторые решения в клубе, в частности Зарема принимала участие и в некоторых трансферах «красно-белых».

Сегодня подопечные Доменико Тедеско уверенно обыграл на своём поле «Краснодар» (6:1) в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

«Спартак» расположился на третьем месте в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Зарема Салихова
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