Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой в «Спартаке»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросе о должности Заремы Салиховой в клубе.

«Она моя жена. Я же не спрашиваю вас про ваших жен, ребята», - цитирует Федуна sport24.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Салихова оказывает серьёзное влияние на некоторые решения в клубе, в частности Зарема принимала участие и в некоторых трансферах «красно-белых».

Сегодня подопечные Доменико Тедеско уверенно обыграл на своём поле «Краснодар» (6:1) в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

«Спартак» расположился на третьем месте в чемпионате России.