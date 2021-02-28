​Антоненко: «Тедеско должен уходить прямо сейчас, в «Шальке» освободилось место»

В воскресенье «Спартак» снова разочаровал своих болельщиков, проиграв в родных стенах «Рубину» со счётом 0:2. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко поделился мнением о ситуации в московском клубе.

- А чем вообще занимался «Спартак» на сборах? Глядя на матчи команды против «Динамо» и «Рубина» сложно поверить, что «красно-белые» полтора месяца тренировались и даже подготовились к игре в четыре защитника. Складывается ощущение, будто бы игроки «Спартака» только неделю назад собрались и провели пару тренировок. В воскресенье команда даже на стадион приехала с небольшим опозданием, задержавшись на теории. Видимо, Доменико Тедеско не успевал подготовить команду.

«Спартак» во втором матче подряд предстал в разобранном, разрозненном виде. На поле вышла не команда, а просто одиннадцать футболистов, которые не знают, как им действовать. Тренерский штаб решил сразу же бросить в бой Куинси Промеса, но это был просто шаг с расчётом на удачу. Сложно было поверить, что приехавший три дня назад в Россию футболист, не игравший целый месяц, сразу же начнёт рвать и метать на поле. При всей своей звёздности на уровне РПЛ Промес не смог блеснуть сегодня и не сможет блистать в будущем, пока «Спартак» не станет единым механизмом. Не нужно верить в чудеса – один футболист не способен тащить на себе этот «Спартак».

Доменико Тедеско смотрел матч с трибуны, поскольку начал отбывать дисквалификацию сроком на три матча. Даже находясь вдалеке от футбольного поля, немец сумел отличиться аплодисментами и пальцами вверх после удаления Романа Зобнина. Похоже, Тедеско теперь вообще не интересно, что там сделал его игрок. Он воспринимает в штыки любые – верные и ошибочные – решения судей против его команды. Точнее не команды, а одиннадцати человек, которые играли в красно-белом.

Можно ли реанимировать сегодняшний «Спартак»? Наверное, можно, вот только веры в то, что это сможет сделать немотивированный и готовящийся к отъезду на родину Доменико Тедеско, не остаётся. Похоже, «Спартак» всё-таки ошибся, решив оставить немца у руля команды до конца сезона. Тедеско должен уйти прямо сейчас, чтобы никого не мучить – ни себя, ни клуб, ни игроков, ни болельщиков. В «Шальке» как раз сегодня освободилось место. Совпадение? Или знак свыше?