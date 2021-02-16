Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Бохинен: «РПЛ – одна из лучших лиг в мире»

16 Февраля 2021, 19:07,

Новобранец ЦСКА Эмиль Бохинен высказался по поводу уровня и стиля российского чемпионата. Норвежский полузащитник перебрался в стан московских «армейцев» из «Стабека».

«У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе», - приводятся слова Бохинена на сайте ЦСКА.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, ЦСКА заплатил за трансфер Бохинена полтора миллиона евро. Полузащитник поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца сезона 2024/2025.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ЯРЫЙ БРЮС
16 Февраля 2021, 20:06

скоро этот шутник передумает

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола