​Бохинен: «РПЛ – одна из лучших лиг в мире»

Новобранец ЦСКА Эмиль Бохинен высказался по поводу уровня и стиля российского чемпионата. Норвежский полузащитник перебрался в стан московских «армейцев» из «Стабека».

«У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе», - приводятся слова Бохинена на сайте ЦСКА.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, ЦСКА заплатил за трансфер Бохинена полтора миллиона евро. Полузащитник поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца сезона 2024/2025.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.