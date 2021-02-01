«Локомотив» решил продать Смолова

30-летний форвард Фёдор Смолов может покинуть московский «Локомотив» в летнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport24.

Руководство «железнодорожников» приняло решение продать опытного нападающего, контракт которого с клубом рассчитан до середины 2022-го года.

В составе «Локомотива» Смолов выступает с 2018-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Фёдор провел 12 поединков, записав на свой счет три гола.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Сельту» на правах аренды. Он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, отметившись двумя забитыми мячами.