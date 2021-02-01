Промес переходит в «Спартак» на правах аренды

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01 Февраля 2021, 10:18,
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Голландский полузащитник Куинси Промес, выступающий за амстердамский «Аякс», вскоре станет игроком московского «Спартака». Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».
Согласно информации источника, «красно-белые» оформят аренду 29-летнего футболиста до конца сезона. Сумма сделки составит 500 тысяч евро. После истечения срока аренды москвичи смогут выкупить голландца за девять миллионов евро.
Ожидается, что во вторник, второго февраля, Куинси прилетит на сбор «Спартака» в ОАЭ.
Промес выступал за «красно-белых» на протяжении четырех дет. Он принял участие в 135 поединках, отметившись 66 забитыми мячами и 33 результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
С одной стороны это не плохо,пожалуй лучший иностранец в истории "Спартака".Но,в каком сейчас он состоянии,будет ли играть так,как раньше? Вопрос..
Хорошая новость.
Зрелищность игры повысится, точно.
Если такой формат, то круто!