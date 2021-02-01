Промес переходит в «Спартак» на правах аренды

Голландский полузащитник Куинси Промес, выступающий за амстердамский «Аякс», вскоре станет игроком московского «Спартака». Об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Согласно информации источника, «красно-белые» оформят аренду 29-летнего футболиста до конца сезона. Сумма сделки составит 500 тысяч евро. После истечения срока аренды москвичи смогут выкупить голландца за девять миллионов евро.

Ожидается, что во вторник, второго февраля, Куинси прилетит на сбор «Спартака» в ОАЭ.

Промес выступал за «красно-белых» на протяжении четырех дет. Он принял участие в 135 поединках, отметившись 66 забитыми мячами и 33 результативными передачами.