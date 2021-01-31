Полузащитник Константин Кучаев вернулся в общую группу ЦСКА.

«Кучай полноценно работает в общей группе с сегодняшней тренировки», - говорится в заявлении «армейцев» в «Твиттере».

Напомним, что в декабре россиянин перенёс операцию на колене.

22-летний полузащитник сыграл девятнадцать матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Кучаев находится в системе «красно-синих» с июля 2015 года, а его контракт с «армейцами» будет действовать ещё два с половиной сезона.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.