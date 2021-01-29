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Уткин – о переходе Мусаева в «Рубин»: «Леон всё правильно делает, футболист должен играть»

29 Января 2021, 15:24,

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Популярный футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Леона Мусаева в «Рубин».

«Леон правильно поступает, уходя играть туда, где в него верят и подтверждают эту веру деньгами. Не знаю, ни зачем он нужен «Рубину», ни каков его потенциал. Но футболист должен играть», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

По неофициальной информации, сумма трансфера может составить порядка 500 тысяч евро.

22-летний россиянин является воспитанником «Зенита», за который он в общей сложности сыграл двадцать один матч, но голевыми действиями не отмечался.

Действующее соглашение Мусаева с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Рубин, Василий Уткин, Леон Мусаев
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